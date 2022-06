Donna colpita al volto, è giallo sull'aggressione a Torre del Greco

Nessun testimone nonostante fosse pieno giorno. Nessuna telecamera ha ripreso la scena. Gli unici elementi sono collegati al racconto della donna, che ha dei vuoti temporali ancora tutti da chiarire. Si tinge sempre più di giallo la presunta aggressione con schizzi di acido denunciata da una 53enne di Torre del Greco, un fatto che, al momento, non ha trovato molte conferme dal punto di vista investigativo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

Vista la delicatezza della vicenda, il procuratore Nunzio Fragliasso mantiene il più stretto riserbo su un episodio che ha ancora molti aspetti da chiarire. La donna è già stata ascoltata due volte dagli inquirenti, che stanno cercando conferme al suo racconto. Dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere – pubbliche e private – presenti all’incrocio tra via Circumvallazione e via Vittorio Veneto, in pieno centro a Torre del Greco, non sono emersi dettagli utili a risalire ai presunti aggressori.

