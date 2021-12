Non si ferma all’alt, donna di 23 anni denunciata a Napoli

Una donna di 23 anni, di Napoli, è stata denunciata dalla polizia al termine di un inseguimento avvenuto ieri pomeriggio in via Foria. Una pattuglia di NIbbio dell'ufficio prevenzione generale ha incrociato in via Foria uno scooter con due persone a bordo, che procedeva contro mano a frote velocità. Il conducente non si è fermato all'alt ed è cominciato un inseguimento, proseguito fino a via Pietro Giannone, dove il conducente dello scooter ha fatto scendere la donna ed ha proseguito la fuga. La 23 enne è stata bloccata dai poliziotti e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.,

