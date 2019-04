I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto per estorsione e per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali una 41enne del Vomero che vive con i genitori. Quando i carabinieri sono intervenuti nella sua casa stava estorcendo soldi alla madre, verosimilmente per comprare droga. La donna è stata bloccata dai militari, chiamati da vicini allarmati dalle urla. I carabinieri hanno fermato la 41enne mentre aggrediva la madre 74enne a schiaffi e strattoni. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni a parere dei sanitari del 118 intervenuti in casa. La 41enne è stata tratta in arresto e tradotta nel carcere di Pozzuoli.

Martedì 23 Aprile 2019, 10:45

