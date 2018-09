Venerdì 14 Settembre 2018, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - Investita in pieno centro, i soccorsi arrivano in ritardo: sfiorata la rissa. È quanto successo questa mattina in via Aniello Palumbo dove una 50enne è stata investita da una vettura. Il conducente cinquantenne si è immediatamente fermato ed ha prestato i primi soccorsi allertando il 118. La donna ha dovuto attendere circa una ventina di minuti l'arrivo dei medici del Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano che, tra l'altro, dista poco meno di cinquecento metri. Momenti di tensione tra alcuni familiari delle vittima e il personale del 118 per il ritardo nei soccorsi, tensioni sedate dagli agenti della polizia municipale presente sul luogo dell'incidente. La donna ora si trova ricoverata al nosocomio giuglianese ed ha riportato una frattura alla gamba sinistra e le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.