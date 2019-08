Anziana investita in pieno centro da una ragazza nel Napoletano: gravissima

Lunedì 5 Agosto 2019, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 11:40

Donna in fin di vita per un brutto incidente avvenuto poco fa, in via Diaz, al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano. Una Fiat seicento guidata da una ragazza ha investito un’anziana signora che percorreva a piedi la trafficata strada. La donna è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola. Sul posto un’auto medica e un’ambulanza del 118. I sanitari sono riusciti a rianimare direttamente in strada la signora finita in arresto cardiaco. Poi la corsa in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’impatto. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, la Fiat seicento avrebbe effettuato una brusca virata in via Lavinaio per poi rientrare in retromarcia e investire la signora. I caschi bianchi guidati dal maggiore Raffaele Tortora sono ancora sul posto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.