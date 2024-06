Nel giro di poche ore è passato dal ruolo di soccorritore a principale sospettato, da aiuto provvidenziale a indiziato numero uno.

Una svolta inattesa, probabilmente quella che nessuno avrebbe ipotizzato fino a qualche ora fa, per ricostruire dinamica e responsabilità della morte della donna travolta da una barca alcuni giorni fa nel mare di Posillipo.

APPROFONDIMENTI Napoli, speronato e sopravvissuto in mare Morta dopo lo scippo a Posillipo Napoli, travolta e uccisa in kayak: sequestrate alcune barche

In sintesi, le indagini puntano sul soccorritore del sopravvissuto dell’incidente. La barca nella quale è stato accolto e accudito il professionista miracolosamente scampato all’impatto potrebbe essere la stessa che ha travolto la coppia di atleti in kayak, provocando la morte di una donna di 31 anni. Parabola inattesa e drammatica al tempo stesso.

Ieri in Procura è stato interrogato il proprietario del cabinato - un modello Vega di 18 metri - ritenuto responsabile dell’investimento. Stando a quanto emerso nella tarda notte di ieri, il primo indagato di questa vicenda ha spiegato di non essersi accorto dell’incidente. Anzi. Ha insistito su un punto: nessuno dei passeggeri della barca nella quale viaggiava avrebbe percepito qualcosa di anomalo; viaggiavano a una velocità non particolarmente sostenuta, non si sarebbero accorti di quanto fosse accaduto. Ma qual è il profilo dell’investitore? Professionista napoletano di riconosciuta esperienza, da sempre esempio di correttezza e di dirittura morale, ad essere interrogato ieri in Procura è un penalista. Era sotto choc. Letteralmente straziato dal dolore, ha sostenuto di aver agito in buona fede, mostrandosi per altro collaborativo verso gli inquirenti. Ha ricordato di aver visto un uomo in mare, di essere stato attratto dalle urla di un giovane uomo che si sbracciava e di averlo soccorso. Attende gli esiti delle indagini tecniche sulla sua imbarcazione, mentre gli accertamenti - giusto ribadirlo - vanno avanti anche sugli altri due natanti finiti sotto sequestro.

La dinamica

Un’assistenza immediata - ha spiegato - figlia di una naturale sensibilità verso un uomo in difficoltà, secondo i codici di una civiltà mediterranea che si è consolidata nel corso dei millenni. Solo in un secondo momento, il soccorritore (con il suo gruppo di ospiti in barca) avrebbe poi appreso del dramma della donna morta, dando così inizio alle ricerche da parte della capitaneria di porto.

Le ricerche

Ma facciamo un passo indietro. Brutta storia a Posillipo, domenica nove giugno, siamo tra le 17.30 e le 17.45, non lontano dalla baia di Trentaremi, quella della villa imperiale e delle vasche di murene dove gettare schiavi o ospiti indesiderati ai tempi di Augusto. Lo schianto è spaventoso. Muore sul colpo la 31enne Cristina Frazzica, che era in canoa assieme al proprio compagno di avventura: lei viene travolta e uccisa, lui si salva in modo miracoloso. Da allora il buio. Inizia la caccia all’uomo, tutti pensano a un pirata del mare. Due giorni dopo la storia va calata in un solco investigativo decisamente più complesso. Chi ha speronato la donna potrebbe essere lo stesso che si è fermato a soccorrere l’altro passeggero della canoa. Ma come si è arrivato a una svolta simile? Decisive le telecamere del sistema di protezione di Villa Rosebery, la dimora napoletana riservata al Capo dello Stato.



Sono stati registrati i transiti di alcune barche di larga chiglia. In due giorni, i sommozzatori hanno perlustrato la zona delle boe di Mergellina, fino ad individuare almeno tre imbarcazioni. Tra queste c’è il cabinato del soccorritore. Le tre barche sono state sollevate con degli argani, per essere poi portati in un cantiere, nel corso di una strategia investigativa diretta ed efficace: l’obiettivo dei pm era di isolare tracce di indumenti o residui organici all’altezza delle eliche. O di isolare eventuali segni di impatto o di strusciamento.

Verifiche in corso che, almeno per il momento, hanno ristretto il cerchio attorno a un’imbarcazione in particolare: quella del soccorritore, dell’uomo che si è fermato ad aiutare il sopravvissuto in lacrime. Intanto, le indagini vanno avanti anche su altri punti. Inchiesta condotta dal pm della Procura di Napoli Toscano, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Raffaello Falcone, si indaga per omicidio colposo, due giorni fa i genitori di Cristina hanno incontrato i magistrati. Erano straziati e hanno chiesto di conoscere la verità sulla morte della giovane ricercatrice. Una vicenda che attende gli esiti dell’autopsia. Il corpo della donna potrebbe essere stato dilaniato dall’elica del cabinato, mentre si cercherà di recuperare dei dati oggettivi in merito al punto in cui è avvenuto l’investimento. Un aspetto non secondario, quello della distanza dalla costa. Stando a quanto emerso da una primissima fase delle indagini, l’impatto potrebbe essere avvenuto tra i 200 e i 300 metri, una distanza comunque a rischio per chi va in canoa o decide di cimentarsi in una nuotata al largo.

Le versioni

Una vicenda che fa i conti con il racconto dei testimoni e dei soggetti che verranno di volta in volta coinvolti, a vario titolo nel corso delle indagini. Mancano ovviamente tanti tasselli nel mosaico investigativo, mentre resta alto il tema della sicurezza in mare, specie in quel braccio di mare che va da Mergellina a Procida. Come un’autostrada - secondo gli inquirenti - uno scenario che non può essere abbandonato all’improvvisazione, tra natanti spericolati e incubo incidenti, possibile leit motiv dell’estate napoletana.