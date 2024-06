Non è stata ancora individuata la barca che ha ucciso Cristina Frazzica, domenica scorsa nelle acque di Posillipo. Ma ci sono delle immagini fornite dalle telecamere che lasciano ben sperare: immagini grazie alle quali è stato dato inizio a una comparazione tra modelli di barche su cui provare a stringere il cerchio attorno alla barca killer usata dal pirata del mare.

Le indagini proseguono giorno e notte, c’è il sospetto che il natante sia stato ormeggiato tra Mergellina e la zona di Borgo Marinari, ma si tratta di una suggestione nata dalla traiettoria della barca, al momento dello scontro. Riscontri concreti al momento mancano. Intanto, sarà disposta una perizia sulla canoa per acquisire eventuali tracce lasciate dal motoscafo killer.

In queste ore i parenti di Cristina sono giunti a Napoli per il riconoscimento della figlia uccisa dal pirata del mare. Erano affranti, hanno incontrato i magistrati e chiedono giustizia. Inchiesta per omicidio e omissione di soccorso, la caccia al natante continua.

Intanto in tarda mattinata è previsto un comitato per ordine pubblico e la sicurezza sotto il coordinamento del prefetto Michele di Bari. Chiara la strategia: blindare le vie del mare.

Ma torniamo alle indagini: ci sono delle immagini acquisite su cui fare leva per individuare l’imbarcazione. Sono probabilmente ricavate dal sistema di videosorveglianza della dimora del Capo dello Stato Villa Rosebery.