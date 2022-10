Pozzuoli. Il corpo senza vita di una settantenne è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi in un'abitazione in via Solfatara, all'interno di traversa Maroder. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti da un forte tanfo proveniente dalla casa al primo piano di una palazzina residenziale. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pozzuoli e i vigili del fuoco.

Dopo aver più volte bussato al campanello e cercato invano i familiari della donna è stata forzata la porta d'ingresso. Una volta all'interno dell'appartamento, sul pavimento è stato rivenuto il cadavere già in stato di decomposizione: da un primo esame effettuato dal medico legale pare che la morte sia avvenuta già da 4-5 giorni. Immediatamente sono partite le indagini da parte dei carabinieri e i rilievi degli uomini della scientifica all'interno dell'abitazione.

Nel frattempo la salma è stata sequestrata dal pm di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove nelle prossime 24-48 ore sarà effettuata l'autopsia che servirà per chiarire tempi e modalità che hanno portato al decesso. Sul corpo della donna, che viveva da sola ed aveva diverse patologie, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenze, motivo per cui si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause accidentali.