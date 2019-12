Donna muore dopo un esame al cuore: denuncia dei familiari, aperta inchiesta nel Napoletano

Si ricovera in clinica per una coronarografia, ma muore durante l'esame. La vittima è la responsabile della Caritas diocesana di Acerra. È accaduto ieri pomeriggio a Pomigliano nel presidio ospedaliero «Ios», noto come ex clinica San Felice. Per Maria Pia Messina, 64 anni, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi messi in atto tempestivamente dall'equipe di cardiologi della struttura sanitaria del gruppo «Medicina Futura». La donna non ha ripreso conoscenza ed è deceduta in seguito ad un arresto cardiaco. Sul decesso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Castelcisterna diretta dal capitano Marco Califano chiamati ad intervenire dai familiari della donna.



La cartella clinica e la salma della povera Maria Pia sono state sequestrate. Nei prossimi giorni dovrebbe essere eseguita l'autopsia per capire cosa abbia causato la morte della donna. Completamente attoniti e sotto choc il marito Antonio Albachiara e i suoi 4 figli che insieme ad alcuni parenti attendevano fuori della sala operatoria la fine di quello che ormai è un intervento chirurgico.

Maria Pia Messina si era ricoverata l'altra sera in clinica per accertamenti cardiologici e per sottoporsi alla coronarografia che avrebbe dovuto scongiurare occlusioni o patologie coronariche. Alle 18 di ieri è entrata in sala operatoria per sottoporsi all'esame. Era cosciente. L'intervento prevede un'anestesia locale ed è praticato normalmente in stato di veglia. «Sono venuti alcuni medici e ci hanno comunicato che si era verificato un arresto cardiaco. Sono entrato in sala operatoria e ho visto che le stavano praticando un massaggio. È stato terribile», racconta tra le lacrime una parente della donna. «Come è possibile che si muoia così, stava bene, doveva essere un esame di routine», incalza un altro congiunto. I familiari hanno chiamato i carabinieri e denunciato l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA