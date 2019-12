Da quando erano tornati in Italia le aveva reso la vita impossibile. Ogni giorno aggressioni, pugni, schiaffi. Il motivo? Lei desiderava tornare per piccoli periodi dalla sua famiglia d'origine in Sud America. Desideri leciti, normali, per chiunque sia lontano migliaia di chilometri da casa. Lui però non voleva accettarlo e per questo la maltrattava anche dinanzi alla loro piccola di 7 mesi, nella loro casa a Varcaturo ma anche fuori. Settimane di sofferenze fin quando la vittima non ha deciso di denunciarlo: così il giovane, 27 anni, è stato arrestato.

LA LITE

A convincere la giovane a raccontare tutto è stato l'ultimo devastante episodio. Dopo una visita alla madre del compagno i due hanno cominciato a litigare. La ragazza si era lamentata di alcune frasi della suocera. Così lui non ha esitato a strattonarla e a picchiarla mentre lei aveva ancora in braccio la piccola. Le sue urla hanno allertato alcuni vicini di casa che preoccupati hanno telefonato ai carabinieri. La donna infatti chiedeva disperatamente aiuto e invocava l'intervento delle forze dell'ordine. Allo stremo delle forze la ragazza è riescita a raggiungere il balcone da dove ha avvistato la vettura dei carabinieri: per non farsi scoprire si è sbracciata senza urlare, riuscendo a catturare la loro attenzione. I militari dell'Arma della stazione di Varcaturo, guidati dal maresciallo Procolo Petrungaro, coordinati dalla Compagnia di Giugliano, diretta dal capitano Andrea Coratza, appena l'hanno notata sono accorsi in suo aiuto. Per qualche minuto hanno citofonato senza ottenere risposta dal 27enne, così hanno deciso di sfondare il portone e accedere all'appartamento. Giunti al piano hanno poi suonato alla porta. Ad aprire lo stesso giovane in forte stato di agitazione. I carabinieri hanno prima soccorso la donna e la bambina che si trovavano ancora sul balcone. Il 27enne, che nel frattempo si era impossessato del telefono della compagna per impedirle di allertare i soccorsi, ha cercato in tutti i modi di minimizzare ma non ha convinto i carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

IL RACCONTO

La ragazza a quel punto ha trovato il coraggio di raccontare tutto. Per due anni, da quando erano tornati dal Sud America, lui aveva cominciato a picchiarla ogni volta che lei le chiedeva di tornare a casa. «Avevo paura di perderla, che non tornasse più», ha detto ai carabinieri. In una occasione, addirittura con un viaggio già prenotato, le aveva impedito di lasciare casa nascondendogli il passaporto e i documenti. Ogni volta insulti: «Putt.., zocc..., non ti meriti niente, anziché ringraziare». In un'altra occasione l'aveva schiaffeggiata in macchina mentre lei aveva in braccio la piccola e uno degli schiaffi aveva colpito anche la neonata. A casa durante i litigi la scaraventava spesso sul letto mettendole le mani alla gola. Altre volte l'ha sbattuta al muro, sferrandole dei calci e procurandole dei lividi che la giovane aveva anche fotografato con il telefono. Ai carabinieri ha dichiarato di non aver mai denunciato per il timore di ritorsioni contro lei e la piccola. Ora, grazie ai vicini, è salva.

