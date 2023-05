Donna precipita dal balcone a Napoli, arrestato il marito

È stato tratto in arresto il marito di una donna di 43 anni precipitata ieri sera dal balcone a Napoli.

Siamo nella zona del Mercato: ed è in via Lavinaio che si consuma una violenta lite all'interno di un palazzo storico. La caduta sarebbe seguita in seguito ad una lite avvenuta all'interno dell'appartamento.



I primi ad accorgersi del dramma sono stati alcuni vicini e dei passanti che si trovavano in via Lavinaio. Subito allertato il 118 e la Polizia di Stato.

Trasportata con un'ambulanza in codice rosso all'Ospedale del Mare, la vittima non è stata dichiarata in pericolo di vita. Sul posto sono giunte le Volanti del commissariato Vicaria, e sull'episodio sono state condotte indagini anche da parte della Squadra Mobile partenopea.

Nell'abitazione la donna si trovava con il marito. Sono state udite urla e imprecazioni, elemento significativo che lascia presupporre lo scoppio di una lite tra i coniugi. Dopo alcuni minuti di silenzio, si è udito il tonfo: il corpo della donna è volato giù dal primo piano dell'edificio.



Negli uffici del commissariato sarebbero state ascoltate alcune persone, coinquilini della coppia, e lo stesso marito, interrogato fino a tarda notte in questura.

Fino all'arresto.