Donna caduta dal balcone, arrestato il compagno

Risolto il giallo della donna precipitata dal balcone del suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indagine rapidissima gli agenti della Squadra Mobile di Napoli guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini hanno arrestato il compagno della 43enne, che versa ora in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) all'ospedale del Mare.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato diretto da Michele Cante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, erano intervenuti in via Lavinaio per una segnalazione di forti urla provenienti da un appartamento. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato personale del 118 soccorrere una donna; in quel frangente un uomo si è avvicinato agli operatori raccontando di essere il compagno della signora e di aver avuto con lei una violenta colluttazione.

A quel punto gli investigatori hanno raggiunto in ospedale la vittima, che con un filo di voce è riuscita a raccontare quello che poco prima era accaduto. Un dramma maturato in un contesto familiare difficile. La vittima, le cui generalità non sono state rese note, si era rifiutata di assecondare l'ennesima richiesta di denaro rivolta dall'uomo - F.P., 42enne con piccoli precedenti di polizia - e a quel punto lui l'aveva colpita, raggiungendola sul balcone dove è culminata una colluttazione finita drammaticamente, con la spinta che ha fatto cadere nel vuoto la donna.

L'arrestato ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.