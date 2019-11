Donna scomparsa nel Napoletano: «Vado fare la spesa». Intensificate le ricerche

LEGGI ANCHE

Cresce la preoccupazione per la sorte di Raffaella Di Somma, 67 anni, scomparsa ieri a Marano . Della donna, che non è sposata e non ha figli, si sono perse le tracce dalle prime ore del mattino di ieri.«"Esco per fare la spesa, torno nel giro di qualche minuto», sono state queste ultime parole pronunciate ai familiari che hanno già denunciato il caso ai carabinieri della locale compagnia. I militari dell'Arma, insieme con i familiari di Raffaella, l'hanno cercata per tutta la notte. Sono stati effettuati sopralluoghi anche nel cimitero di Marano.La donna, infatti, aveva perso una sorella meno di un anno fa e non si rassegnava. Al momento della scomparsa Raffaella indossava un jeans e un piumino blu con cappuccio. Chiunque abbia notizie dell'anziana può contattare il 3397396506 o il 3393545440.