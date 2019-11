E' stata ritrovata fa all'interno del cimitero di Marano Raffaella Di Somma, la 67 enne scomparsa ieri.

Esco per fare la spesa

, erano state queste ultime parole pronunciate ai familiari che avevano denunciato il caso ai carabinieri della locale compagnia. L'anziana, per il cui ritrovamento era stato lanciato un appello dai familiari, ha dormito all'interno del camposanto di via Vallesana. I militari dell'Arma, insieme con i familiari di Raffaella, l'avevano cercata per tutta la notte ed erano stati effettuati sopralluoghi e ricerche anche nel civico camposanto. Raffaella, impaurita e infreddolita, è stata ritrovata dagli operatori della struttura comunale.

