Donna si dà fuoco a Napoli: era in cura al centro di igiene mentale

Una donna è ricoverata all'ospedale Cardarelli per le gravi ustioni riportate in tutto il corpo dopo essere stata avvolta dalle fiamme nella propia abitazione, a Pianura. I soccorsi sono arrivati in via San Donato, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e l'equipe del 118 che ha trasportato la donna in ospedale con un codice di massima urgenza. Dai primi accertamenti dei carabinieri giunti sul posto, sembra che la vittima che, da tempo, è in cura per problemi psichici al centro di igiene mentale, si sia cosparsa di benzina dandosi fuoco.

