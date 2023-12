Una donna scomparsa nel nulla, uno strano contratto di compravendita davanti a un noto notaio di Milano, un intero nucleo familiare in ansia. E una inchiesta condotta dalla Procura del capoluogo lombardo che punta a fare chiarezza su una sorta di giallo, che si sarebbe consumato tra Napoli e Roma, per poi essere perfezionato proprio a Milano. In sintesi, una donna è sparita a ottobre del 2022; a giugno del 2023 avrebbe venduto la casa di famiglia per poche decine di migliaia di euro, presentendosi da un notaio milanese per cedere l’immobile che aveva ereditato in famiglia. Ipotesi di circonvenzione di incapace, con il sospetto che qualcuno abbia indotto la donna a svendere la propria nuda proprietà dell’appartamento di famiglia, approfittando della sua condizione di momentaneo disagio mentale. Una trama che si sarebbe consumata dinanzi a un notaio milanese, in circostanze tutte da mettere a fuoco.



La storia è questa: siamo tra settembre e ottobre del 2022, quando una 55enne di Napoli, in passato con qualche problema psichico, si reca dal fratello a Roma, per superare un periodo di difficoltà vissuto con alcuni vicini di casa (abita in vico Lungo San Matteo). Fratello e sorella si ritrovano così a vivere sotto lo stesso tetto, in zona Borgo San Pio, pieno centro storico di Roma. I due fratelli hanno infatti ereditato l’appartamento capitolino dalla madre, decidendo poi di distribuire in questo modo la loro eredità: il semplice usufrutto a lui, architetto napoletano di 57 anni che da anni vive e lavora a Roma, assieme alla moglie; la nuda proprietà dell’immobile alla donna, che - nel frattempo - conduce la sua vita a Napoli.

Un accordo preso in assoluta serenità, in un rapporto fondato da stima e affetto reciproci, al netto di qualche momento di sofferenza da parte della 55enne, sempre per motivi di disagio mentale. Equilibri consolidati tra i due fratelli che si infrangono a ottobre del 2022, come si legge nella denuncia che ha dato la stura all’inchiesta milanese. A raccontare questa storia è lo stesso architetto Alfonso A., assistito dal penalista napoletano Francesco Formicola, alla luce di una serie di riscontri raccolti in questi mesi, all’indomani della scomparsa della propria familiare: «Mia sorella è sparita il 15 ottobre del 2022. Era giunta a Roma, ospite a casa mia, perché si sentiva perseguitata dai vicini di casa, nell’edificio dove dimora a Napoli.

In realtà, ho avuto modo di verificare che non c’era alcuna persecuzione in corso, dal momento che amministratore di condominio e vicini si lamentavano solo delle condizioni iginiche all’interno del domicilio di mia sorella, ma anche di una vistosa perdita di acqua riconducibile alla sua abitazione. Fatto sta che al mio ritorno a Roma, non ho trovato più mia sorella. Aveva lasciato la nostra abitazione, abbandonando il cellulare che le avevo regalato e le chiavi di casa che io e mia moglie le avevamo messe a disposizione per i suoi spostamenti».

Passano mesi, ricerche vane tra Napoli e Roma, l’ipotesi di un allontanamento volontario, come per altro avvenuto in altre occasioni. Poi, pochi mesi fa, a distanza di un anno dalla scomparsa della signora, arriva il secondo colpo di scena. L’architetto si decide di fare una visura dell’immobile nel quale abita in zona Pio Borgo, che - come abbiamo spiegato all’inizio di questo pezzo - è stato lasciato in eredità ai due fratelli. Spiega l’architetto: «Grazie alla visura telematica, ho scoperto che mia sorella aveva ceduto la nuda proprietà che aveva sull’appartamento di cui sono usufruttuario. È accaduto in uno studio di un notaio, non a Napoli (dove abita mia sorella), non a Roma (dove c’è l’appartamento in questione), ma a Milano». Una svendita, a leggere anche i termini economici: l’appartamento è stato ceduto per 40mila euro. Parliamo di una casa di 60 metri quadri in pieno centro a Roma, che - sempre al netto della nuda proprietà – avrebbe dovuto essere venduto a 160mila euro, volendo stare ai canoni del mercato (seimila euro a metro quadrato) e all’età dell’usufruttario. Ma non è finita. L’ultima sorpresa riguarda il nome dell’acquirente.



Già, perché, a leggere la denuncia, ad aver acquistato la casa di Borgo San Pio è stato un altro coinquilino dello stesso edificio a Roma. In pratica un vicino di casa dell’architetto ha comprato la casa in cui si trova a vivere. Quanto basta a spingere il professionista a svolgere indagini su due fronti: la ricerca della donna, che ormai manca da ottobre del 2022, ma che si è materializzata in uno studio milanese a giugno del 2023; l’escussione del notaio che ha stipulato il contratto e dello stesso vicino di casa che ha acquistato l’immobile. I due infatti potrebbero aver agito in perfetta buona fede, ma è ovvio che la loro testimonianza va verificata. Spiega l’avvocato Formicola: «Siamo interessati a capire dove si trovi la sorella del mio assistito, nella speranza che stia in buone condizioni; ma anche a verificare se ci sono stati abusi o pressioni indebite nella stipula del contratto formalizzato a Milano».