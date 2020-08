Donna trovata in casa nel Nolano con ferite profonde su tutto il corpo: è in coma

Era sul divano priva di sensi. Una 39enne è stata trovata nelle prime ore del mattino dai sanitari del 118, allertati dal compagno, in un'abitazione alla periferia di Saviano (verso Piazzolla) con diversi traumi: alla testa, al torace, alla schiena e anche alle gambe. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria la Pietà di Nola: ora è in coma e in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto: da una prima sommaria ricostruzione le ferite ripetute e profonde (sopratutto alla testa) escluderebbero una caduta accidentale, ma non l'ipotesi di un'aggressione.

