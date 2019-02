CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 24 Febbraio 2019, 08:39

Sul caso della morte di Rosa Trapani sono in corso indagini rigorose e ogni utile accertamento non solo è già stato svolto, ma - se necessario - la Procura è pronta ad adottarne di nuovi. In attesa dei risultati dell’autopsia sulla salma della signora 67enne che viveva sola in un piccolo appartamento della Duchesca, la magistratura inquirente mantiene ogni dovuta cautela prima di giungere a conclusioni.LE INDAGINIIl fascicolo è nelle mani del sostituto Salvatore Prisco e del procuratore aggiunto Rosa Volpe, che coordina la sezione Criminalità comune della Procura diretta da Giovanni Melillo. L’iscrizione di un procedimento a carico di ignoti con l’accusa di omicidio volontario è un passaggio indispensabile, quasi un atto dovuto, per poter consentire l’espletamento dell’esame autoptico, svoltosi il 18 gennaio scorso. Dunque, si apprende da fonti giudiziarie qualificate, solo all’esito del deposito delle conclusioni del medico legale (che dovrebbero arrivare entro i canonici 90 giorni dall’autopsia) sarà possibile capire con chiarezza quali siano state le cause del decesso.