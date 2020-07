Donna trovata morta in casa a Lago Patria: si indaga. Non è esclusa l'ipotesi omicidio

Una donna è stata trovata morta questa mattina a Giugliano. Non si conoscono i motivi del decesso. Probabile si tratti di omicidio ma i carabinieri stanno indagando a tutto campo. Potrebbe trattarsi anche di suicidio ma nulla è certo. Non è stato ancora reso noto il nome della donna. I fatti lungo la fascia costiera in via Staffetta. Sul posto è arrivato anche il Magistrato di turno per comprendere cosa sia realmente successo. All'arrivo dell'ambulanza uno dei medici è stato aggredito da uno dei familiari. Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA