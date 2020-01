Donna trovata senza vita in casa in un lago di sangue a Napoli: è morta dissanguata

Una caduta fatale in casa. Un assurdo incidente domestico sarebbe la causa della morte di una donna di 66 anni, Elisabetta Coppola, morta nella notte all'interno del suo appartamento, a Mergellina.

Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi della figlia dell'anziana, che stamattina ha scoperto il corpo senza vita della madre: nella stanza in cui giaceva il cadavere c'era tanto sangue: circostanza che, almeno sulle prime, non ha escluso l'ipotesi dell'omicidio.

Ma poco dopo le cose sono andate lentamente chiarendosi. Tanto per cominciare la porta dell'abitazione della signora era regolarmente chiusa dall'interno, e non vi erano segni di effrazione nemmeno su balconi e finestre. Inoltre si è scoperta la ferita che avrebbe casato la violenta e fatale emorragia: un taglio all'altezza della caviglia destra. Elisabetta Coppola soffriva di flebite, e dunque un banale urto avrebbe determinato il taglio che avrebbe determinato il dissanguamento della vittima. In corso l'autopsia, indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Ultimo aggiornamento: 10:05

