Quarantotto anni, studi classici al liceo Umberto e laurea in Giurisprudenza. Guido Furgiuele ha seguito le orme del padre, il professor Alfonso Furgiuele, nella brillante carriera da avvocato penalista. Lo studio Furgiuele ha sedi tra Napoli, Roma e Milano ed è tra gli studi legali con un’elevata specializzazione nel campo del diritto penale dell’economia, quindi nel campo dei reati tributari, societari, finanziari, fallimentari e bancari, ma anche in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, reati ambientali e delitti colposi. Dopo essersi formato sotto la guida umana e professionale del padre, oggi Guido Furgiuele dirige il prestigioso studio legale proprio insieme al padre Alfonso che in questi anni ha assunto la difesa di imputati coinvolti nei processi più delicati per la storia giudiziaria, politica o economica e più mediatici.

La beffa

Sembra quasi una beffa del destino il fatto che adesso Guido Furgiuele sia protagonista della drammatica vicenda di Posillipo. Un incidente in mare, al largo di Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica, in cui ha perso la vita una giovane biotecnologa. Si chiamava Cristina Frazzica, aveva 30 anni, era originaria della Calabria ma insieme alla famiglia era andata a vivere a Voghera. Cristina si era trasferita a Napoli da pochi mesi per frequentare la PharmaTech Academy della Federico II e, condividendo la passione per il mare con un amico, anch’egli avvocato, domenica scorsa aveva organizzato una gita in kayak al largo delle coste di Posillipo. Di fronte al panorama mozzafiato, Cristina è stata colpita e uccisa da una grossa imbarcazione che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe corrispondere al cabinato di diciotto metri di proprietà di Furgiuele. Ci sono indagini in corso.

Il dramma

Guido Furgiuele ha rilasciato alcune dichiarazioni con la voce tremante e segnata dalla drammaticità di questi giorni. È tra gli avvocati più conosciuti negli ambienti della cittadella giudiziaria di Napoli e non solo. Dopo gli anni della formazione sotto la guida e gli insegnamenti paterni, Guido Furgiuele si è affermato come professionista alla ricerca di una dimensione sempre più sua. L’elezione come componente del direttivo della Camera penale lo ha proiettato in un ulteriore e nuovo impegno che si è aggiunto a quello di penalista nei collegi di difesa di processi spesso mediatici, complessi, delicati per via delle vicende al centro del dibattimento o del peso istituzionale o politico degli imputati coinvolti.

Le reazioni

Il suo coinvolgimento in questa triste vicenda di cronaca giudiziaria non poteva non aprire ampi fronti di commenti e dibattiti, per via della grande risonanza mediatica del caso e per la singolare e tragica dinamica dell’incidente, ma anche per via dell’altisonanza del nome e della fama del padre di Guido. Per intenderci, Alfonso Furgiuele è stato il difensore di politici di rilievo locale e nazionale, come Clemente Mastella che ha difeso nei processi conclusisi con le assoluzioni dell’ex ministro e leader dell’Udeur, e come Luigi Cesaro, esponente del centrodestra campano, tanto per fare un paio di esempi. Furgiuele ha rappresentato la difesa anche di magistrati, come nel caso del giudice napoletano Alberto Capuano, e di molti imprenditori e manager. Uno dei processi più delicati è stato quello che lo ha visto sostenere la difesa dell’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, nel processo per la tragedia del viadotto del 28 luglio 2013, quando un bus turistico perse il controllo dei freni e precipitò dal cavalcavia dell’A16, a Monteforte Irpino, nell’Avellinese, provocando ben 40 vittime.

Non sorprende, quindi, che sui social e nei corridoi del tribunale al Centro direzionale, appena ha cominciato a circolare la notizia che al timone del grande cabinato che potrebbe aver investito e ucciso la giovane Cristina al largo di Posillipo ci fosse Guido Furgiuele, si sia innescato un boato di commenti e opinioni che hanno animato dibattiti tra scettici, colpevolisti, garantisti e tra coloro che, in attesa degli esiti delle indagini e di un eventuale processo, hanno subito posto l’accento sulla gogna mediatica che si è abbattuta sulla storia di questo tragico incidente e sulla vita e sulla carriera del professionista quarantottenne. Attorno all’avvocato molti colleghi hanno letteralmente fatto quadrato: «Siamo sconvolti per quanto accaduto. Abbiamo fiducia in Guido, siamo sicuri che si chiarirà tutto».