Napoli, gli studenti della Federico II donano una ciocca di capelli per Masha e tutte le donne iraniane

Si allarga il cerchio della solidarietà in nome delle donne iraniane. Stavolta a far sentire la loro vicinanza sono gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II che si sono attivati con l'iniziativa: Dona una ciocca di capelli per Masha e tutte le donne iraniane. Una forma di protesta solidale che ha visto giovani e giovanissimi laureandi - radunati nel cortile del Chiosco dei Santi Marcellino e Fasto - tagliarsi spontaneamente un piccolo ciuffo della loro chioma per spedirla direttamente all'ambasciata in Iran. Un gesto simbolico, ma di forte impatto, che esprimere un sentito sostegno per le donne iraniane che putroppo, negli ultimi tempi, sono diventate vittime di terrificanti soprusi.

Imma Saviano, Francesca Muzzillo e Carlo Pagano, sono tra gli studenti e le studentesse del Dipartimento di Scienze Politiche che oggi hanno scelto di donare una ciocca di capelli in segno di protesta e solidarietà: «Questo è il minimo che possa fare - commenta Carlo - Un gesto che esprime la mia vicinanza alle donne che adesso stanno lottando contro un regime dittatoriale in nome dei loro diritti». «Ho scelto di partecipare perché credo fermamente che tra donne bisogna farsi forza - spiega Francesca - dobbiamo aiutarci e sostenerci reciprocamente. Così anch'io ho scelto di tagliare ed imbustare una ciocca dei miei capelli. L'ho fatto col cuore. È stato un gesto che mi ha particolarmente emozionato, ancora adesso sto tremando, perché spero che questo gesto possa aiutarle».

Tra i giovani partecipanti emerge anche la fierezza di Jessica Imperato, studentessa e rappresentate degli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II: «Sono qui in rappresentanza non solo degli studenti, ma anche del Dipartimento di Scienze Politiche che oggi ha scelto di dire qualcosa nei confronti di quello che sta succedendo nel resto del mondo». Il caso di Masha Amini - la giovane studentessa uccisa dalla polizia islamica per aver mostrato una ciocca di capelli - ha dato il via a una catena di proteste sia in Iran che nel resto del mondo. Così «anche noi scegliamo di unirci a queste proteste - spiega Jessica - credo sia doveroso considerando che, purtroppo, la normalità che noi donne viviamo oggi, non è la stessa delle altre donne - in riferimento alle giovani iraniane - che stanno vivendo questa pericolosa situazione».

Le immagini delle angherie registrate in Medio Oriente hanno fatto il giro del mondo; soprusi che affondano le loro radici in una cultura patriarcale. Un Medio Oriente che, nonostante cavalchi il terzo millennio, continua ad essere artefice di gesti abominevoli nei confronti delle donne iraniane. «È il momento che tutti sollevino la loro forza - continua Jessica - è il momento di unirsi con coraggio per rispondere a quello che è il regime dittatoriale che, purtroppo, sta portando avanti un'operazione di terrorismo non solo psicologico ma anche fisico», conclude la giovane laureanda.

Anche Shayan, studente iraniano del Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II, ha preso parte all'iniziativa di solidarietà. Un'occasione importante per far riecheggiare la sua voce: «Come studente del Dipartimento ci tengo a chiarire che gli iraniani sono a supporto delle donne iraniane per quello che sta accadendo nei loro confronti. Quindi il messaggio che voglio trasmettere è il seguente: bisogna tenere distanti e scissi gli iraniani da quello che rappresenta il regime dittatoriale che si sta manifestando in Iran», conclude con fermezza il giovane laureando.