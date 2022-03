Donne nel mirino di uomini violenti salvate nella notte dai carabinieri

Notte di violenze in famiglia nella zona ovest di Napoli. In via Menenio Agrippa, a Soccavo, chiede aiuto una madre intimorita dalle urla del figlio: non era la prima volta che non lo aveva fatto entrare in casa. L’uomo, un 41enne probabilmente ubriaco, voleva dei soldi. Di qui l'intervento. Ma, dopo due ore, lui torna a bussare alla porta della vittima che chiede un’altra volta aiuto ai carabinieri. Bloccato e arrestato, ora è in attesa di giudizio e deve rispondere di estorsione e maltrattamenti.

Non lontano, in via San Donato a Pianura, un’altra donna in difficoltà: ha 38 anni e racconta ai carabinieri i soprusi subìti dall’ex compagno che non voleva proprio accettare la fine della loro relazione. L’uomo, 48enne, tossicodipendente, pochi minuti prima era stato sotto casa sua e aveva minacciato di ucciderla. Poi era andato a casa della madre al parco Verde, in preda a una crisi dovuta all’effetto delle droghe assunte. Trasferito al Fatebenefratelli per le cure del caso. Ma, nella notte, l’uomo esce dall’ospedale e si dirige verso casa dell'ex compagna. Ne deriva una colluttazione: pugni e calci fino all'arresto. Nell'operazione, colpiti anche i carabinieri.