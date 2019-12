Fumo denso e nero dai tombini sul viale Augusto a Fuorigrotta. Questo lo scenario che stamattina si sono trovati di fronte i Vigli del Fuoco, intervenuti per una verifica nel sottosuolo in seguito al blackout di ieri sera. Una interruzione elettrica che ha lasciato al buio gran parte dei palazzi tra il viale e via Veniero.

LEGGI ANCHE «Fai sesso con me e ti regalo un tatuaggio»: arrestato disoccupato per la violenza su una ragazzina

Alla base del problema, sembrerebbe esserci un cortocircuito dei cavi della fibra che corrono sotto la carreggiata. Una ipotesi che in questo momento è in fase di verifica da parte dei pompieri e dei rappresentanti della X Municipalita che - con il vicepresidente Oreste Milano - a breve dovranno decidere se effettuare interventi di ripristino e messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA