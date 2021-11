Dopo di noi, i regali di Natale per realizzare un sogno

«Il nostro sogno comincia a diventare realtà. Da tempo stiamo collaborando con la Fondazione Campaniello che ha creduto nel progetto “Una cascina per la vita” e ha deciso di finanziare la costruzione di quella che sarà la futura casa dei nostri figli così come l’avevamo desiderata». Giorgio Marino, a nome dei genitori di bimbi e ragazzi autistici riuniti sotto la sigla Agan Onlus, chiede l'aiuto di tutti per portare avanti «un impegno ancora maggiore, anche perché emergerà il problema centrale, la sostenibilità del progetto, quando la struttura sarà terminata». Già oggi si può fare qualcosa. Un'occasione per sostenere i disabili e le loro famiglie, preoccupate dal "dopo di noi", è acquistare comete di cioccolato, decorazioni per l'albero e tanti altri piccoli ma preziosi oggetti realizzati in occasione del Natale. I doni, di speciale valore, sono disponibili nella sede dell'associazione a Napoli, in via Kerbaker 104.

APPROFONDIMENTI IL RIMPIANTO Serena Grandi: «Il corpo martoriato da chirurgia estetica e... LA PANDEMIA Covid, in Francia oggi 47mila nuovi contagi: «La situazione si... IL CASO John Elkann all'Investor Day Exor: «La Juve collabora con...