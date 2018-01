CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Gennaio 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 11:19

Un boato alle cinque del mattino che ha destato dal sonno chi dormiva alle prime luci dell'alba. Venerdì scorso al civico 142 di via Gianturco, lato Rione Luzzatti, qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta davanti al negozio «Il bibitaro» di Gino Brillante, imprenditore di 33 anni che gestisce l'attività che fu prima del nonno e poi del padre. Amato, rispettato e benvoluto per i modi gentili e la disponibilità verso i clienti. Ma evidentemente non tutti amano Gino, giovane esercente di quel negozio di vini, birra e liquori che è l'emblema di chi lotta quotidianamente, in barba alla crisi, in quello scorcio di periferia abbandonata.L'esplosione ha distrutto ogni cosa: dalla saracinesca agli arredi dalla merce ai frigoriferi (ben quattro) il cui valore supera i 15mila euro. Ma già all'indomani di quanto accaduto e su cui stanno indagando le forze dell'ordine, il quartiere si è unito intorno a Brillante e ai suoi familiari per ripristinare il locale, dove tutto è stato completamente devastato. Oltre 50 i volontari che hanno dato una mano a ripulire il negozio da polvere e detriti, come ha spiegato il consigliere della IV Municipalità Alessandro Gallo.«Erano le 5 di venerdì, quando io e mia moglie siamo stati svegliati da un boato. Abbiamo creduto che fosse un botto come quelli di Capodanno e non ci abbiamo badato, abbiamo continuato a dormire».«Sì. In pratica l'ordigno è stato così potente da sfondare l'ingresso del negozio, due locali da 25 metri quadrati l'uno, arrivando al retro dove abbiamo il deposito».