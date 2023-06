Dopo la SiAcademy assunti giovani ingegneri in Autostrade

Si è svolta questa mattina nell’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II di Napoli la cerimonia di chiusura della II edizione della SI Academy (Smart Infrastructures Academy), frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia-Aspi.



Diciassette giovani ingegneri assunti con contratto a termine in società del Gruppo Autostrade e altri venti stabililizzati con contratto a tempo indeterminato nello stesso gruppo: è il risultato concreto del percorso formativo delle due edizioni di SiAcademy.



Alla cerimonia di consegna degli attestati, preceduta dalla firma dei contratti di lavoro, oltre ai ragazzi e a 19 dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia che hanno seguito i corsi, sono intervenuti Andrea Prota, responsabile didattico e coordinatore scientifico dell'Academy e Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo Federiciano e il Presidente di Tecne, Ennio Cascetta.



I neoassunti verranno dislocati nelle sedi del gruppo di Genova, Firenze, Milano, Bologna, Pescara, Roma.

L'Academy è entrata in attività nel 2021. Obiettivo dei corsi: formare giovani laureati in ingegneria - selezionati a seguito di un bando - nella concezione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture viarie, con prospettiva di inserimento lavorativo in società del Gruppo Autostrade. I partecipanti alla prima edizione entrano ora stabilmente nel gruppo.



La didattica delle due edizioni si è articolata in lezioni teoriche e visite pratiche in cantiere, durante lavori di miglioramento strutturale e di ammodernamento impiantistico sulla Tangenziale di Napoli e su altri tronchi autostradali.



La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione per presentare alcune delle novità che saranno presenti nella prossima edizione e il bando per partecipare alla III edizione, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno. Tra le novità, il coinvolgimento di Amplia, società del Gruppo Aspi impegnata nella manutenzione, costruzione e ammodernamento delle infrastrutture: questa nuova collaborazione aprirà le porte a un duplice un percorso di formazione dedicato al mondo della progettazione e realizzazione.

I corsi della terza edizione non solo saranno gratuiti, ma ai 18 neolaureati selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata del corso. L’ultimo mese di formazione sarà dedicato a una vera e propria esperienza professionale all’interno di una delle società del Gruppo. Al termine del semestre tutti gli studenti saranno valutati per l’inserimento in un percorso lavorativo nel Gruppo Autostrade per l’Italia.

La SI Academy rientra nell’ambito di “Autostrade del Sapere”, ampia strategia di partnership promossa da Autostrade per l’Italia con i più importanti atenei nazionali.

Si tratta di una collaborazione in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo, grazie alla quale gli studenti, in un corso semestrale totalmente gratuito, hanno avuto modo di aggiornare le proprie competenze seguendo un programma didattico orientato alla sicurezza delle infrastrutture.



«Attrarre talenti e formare nuove competenze per il futuro della mobilità sostenibile e del nostro Paese è uno dei capisaldi del Gruppo - ha detto il presidente di Tecne, Ennio Cascetta - Il mercato del lavoro si sta evolvendo velocemente. E’ fondamentale quindi che le aziende si impegnino investano nella ricerca e formazione per soddisfare il fabbisogno in termini di professionalità. Per questo, Autostrade per l’Italia ha deciso di stringere importanti sinergie con Poli Universitari di altissimo livello, come la Federico II, per attivare quei corsi di formazione che hanno già permesso a tanti ragazzi di entrare nel mondo del lavoro e contribuire alla sfida della mobilità del futuro».



«La seconda edizione della SI Academy - ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo, Andrea Prota - ha consentito di consolidare il percorso formativo già impostato nella prima edizione ed è stato caratterizzato da un peso maggiore dato al lavoro di gruppo (tra partecipanti esterni ed interni al gruppo Autostrade) e all'analisi di casi reali (anche tramite visite tecniche). Più forte è stato anche il collegamento con il Master che Aspi ha avviato con i Politecnici di Milano e di Torino. Un'iniziativa che mantiene un profilo nazionale sia come partecipanti che come docenti. A breve il bando per la terza edizione, nuova occasione con cui giovani ingegneri potranno specializzarsi sulle Infrastrutture Smart e avviarsi verso promettenti occasioni di lavoro; il percorso formativo della terza edizione vedrà un focus specifico sul controllo e la gestione dei lavori, esigenza che il Paese avverte in un momento di grandi investimenti e interventi per ammodernare le infrastrutture».



Da sottolineare, nelle due edizioni dei corsi, una crescente presenza femminile, che ha toccato circa il 50 per cento nell'edizione 20222023. «Questa iniziativa - ha sottolineato Gianluca Orefice, responsabile Risorse umane di Autostrade per l'Italia - ci consente di creare occupazione di qualità, evitando la dispersione dei talenti, inserendo nel gruppo risorse altamente qualificate e in sintonia con le esigenze di una rete viaria che sia sicura, smart e sostenibile».