Napoli, aggressioni continue in ospedale: «Presidio H24 al S. Giovanni Bosco»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - La proposta arriva dal consigliere regionale del Pd Gianluca Daniele che questa mattina, insieme al Direttore Sanitario Rago, si è recato al San Giovanni Bosco, «per essere vicino a tutti i lavoratori di questo presidio ospedaliero». «La tutela della salute - prosegue il consiglire regionale Pd - è riconosciuta dall’art. 32 della nostra costituzione ed è per i tutti i cittadini che i presidi ospedalieri e chi vi opera devono poter lavorare in condizioni adeguate. Questo presidio ospedaliero è negativamente noto per essere stato al centro delle cronache locali e nazionali per varie vicissitudini, che hanno oscurato le professionalità che vi operano quotidianamente. Persone che, solo grazie alla propria abnegazione al lavoro sono riuscite ad andare avanti nonostante tutto. Le aggressioni subite dal personale sono intollerabili e condannabili, oltre alla mortificazione personale di chi le subisce, danneggiano il normale e sereno svolgimento delle attività sanitarie».«È indispensabile continuare - conclude il consigliere -, così come ha ben fatto il Direttore Generale e le organizzazioni sindacali presidiali, a chiedere un presidio di polizia attivo h24 al fine di rendere più sicuro un luogo di lavoro nel quale tutti gli operatori, dal direttore sanitario all’ultimo collaboratore, sono impegnati ad assicurare servizi assistenziali che rispondono ai reali bisogni di salute dei cittadini. Mi farò portavoce di questa proposta affinché si riesca ad ottenere un presidio no stop».