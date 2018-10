Domenica 7 Ottobre 2018, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ulteriore passo verso la completa normalizzazione dell'accoglienza scolastica dopo i danni causati dal terremoto. E' stata fissata per domani mattina a Casamicciola Terme, l'inaugurazione di due nuove strutture nel frattempo reperitre ed adeguate a spese del Comune, che permetteranno all’istituto comprensivo Ibsen di assumere nuovamente una sua dimensione sul territorio, dopo che il terremoto del 21 agosto 2017 aveva reso inagibili diversi plessi della cittadina termale, costringendo alunni e studenti a migrare verso altre scuole isolane. Alle 8.15, alla presenza del sindaco Giovan Battista Castagna e della dirigente scolastica Marinella Allocca, è in programma l’inaugurazione dei locali di via Tommaso Morgera, recentemente presi in fitto dal Comune e destinati ad ospitare gli alunni del Plesso La Rita. Un’ora dopo, alle ore 9.15, sarà aperta l’ala del convento dei Padri Passionisti che invece accoglierà gli studenti della sezione musicale delle scuole medie. Successivamente Castagna e la Allocca visiteranno anche il De Gasperi a Perrone, Le Zagare ed il quarto piano dell’istituto scolastico E. Mattei. Il “tour” sarà anche l’occasione per formulare ai ragazzi l’augurio per un sereno anno scolastico.