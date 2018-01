CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Gennaio 2018, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 12:04

Un foglio lasciato sotto la porta del suo ufficio e un messaggio di stampo intimidatorio, scritto per metà in italiano e per l'altra in dialetto. Il destinatario della chiara, grave e pesante minaccia è Genoveffa Vitale, un dirigente amministrativo impiegato dal 2013 nell'ufficio economico finanziario della Asl Napoli 1. «Hai tirato troppo la corda e si è quasi spezzata, avvertimenti non ce ne saranno più... Pe te e pe sti quatt caniell ca tien attuorn». Destinatari della lettera minatoria, dunque, anche i suoi collaboratori, quattro giovani funzionari da pochi anni al lavoro in quell'ufficio. Tra le loro mansioni mettere ordine nei conti della Asl e focalizzare l'attenzione sul recupero dei doppi pagamenti che l'azienda sanitaria ha erogato negli anni a diversi fornitori di beni e servizi. Un gruppo chiamato, dai vertici della Asl, a tirare il freno ad annosi ritardi, pasticci amministrativi e mancata registrazione di fatture, pagate la prima volta con mandati regolari, ma poi giunte di nuovo all'incasso tramite decreti ingiuntivi. Ovvero fare luce su transazioni, su partite debitorie e creditorie, non riconosciute legittime. La dirigente e i suoi collaboratori hanno subito sporto denuncia, e della vicenda è stato anche informato il governatore Vincenzo De Luca.«Le minacce rivolte contro la dirigente dell'Asl Napoli 1 che si occupa del recupero dei crediti verso i fornitori pagati due volte sono estremamente gravi e richiedono l'intervento delle autorità - avverte il consigliere regionale di maggioranza Vincenzo Alaia, vicepresidente della commissione Sanità, che esprime solidarietà alla dottoressa Vitale - è necessario non solo che vengano trovati i responsabili di tali intimidazioni - continua il consigliere irpino - ma che tutti i dipendenti regionali che si occupano di un settore così delicato possano essere messi nelle condizioni di operare nella massima tranquillità e di fare il proprio dovere senza dover subire angherie e minacce. Ho chiesto alla giunta regionale - sottolinea Alaia - di adottare tutti i provvedimenti del caso affinché alla funzionaria della Asl vengano assicurate condizioni tali da poterle permettere di continuare a fare il proprio dovere di dirigente preposta al recupero dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei fornitori. Una condizione che deve essere assicurata anche a tutte le persone che collaborano con lei. Mi auguro - conclude Alaia - che le forze di polizia provvedano in tempi rapidi a fare luce sull'accaduto e che si possano prevenire fatti tanto gravi».Il percorso di riordino contabile che la Asl Napoli 1 ha intrapreso da diversi anni è lungo e complesso, risalente anche al periodo precedente all'attuale amministrazione, e non si è ancora concluso. Sotto la lente il recupero di ingenti somme: in bilancio l'Asl Napoli 1 ha iscritto circa 58 milioni di euro da recuperare per i doppi pagamenti. Una parte di questa posta, circa 10 milioni, sono da considerare errori e dunque non esigibili. Altri 12 milioni sono stati già recuperati. Ne restano invece una trentina che sono oggetto di contenzioso. Un fenomeno legato a documenti amministrativi del passato (soprattutto gli anni 2009 e 2010), quando molti incassi dei fornitori avvenivano tramite decreti ingiuntivi o riscossioni coatte mediante pignoramenti sui conti correnti della Asl e non si lasciava traccia in bilancio a causa del caos amministrativo che imperava in quegli anni. Un'epoca in cui la Asl più grande e indebitata d'Italia aveva problemi anche a garantire gli stipendi a causa dell'ingente debito accumulato.