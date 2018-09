Doria, dopo il flop della mediazione i dipendenti bloccano la provinciale

Mercoledì 5 Settembre 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una trentina di lavoratori della società La Doria di Acerra (Napoli), sta bloccando la strada provinciale davanti alla fabbrica. L'iniziativa per protestare contro l'imminente chiusura del sito industriale alimentare. I lavoratori chiedono che la proprietà dell'azienda incontri il Ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo l'assenza degli stessi al tavolo tenutosi ieri in Regione alla presenza del vicepremier. I manifestanti, inoltre, chiedono che le organizzazioni sindacali regionali promuovano un nuovo incontro con il presidente della Regione Vincenzo De Luca. I lavoratori, che alla chiusura del sito industriale saranno trasferiti in altri stabilimenti campani, stanno bloccando via dei Normanni, e la strada provinciale che collega Acerra a Maddaloni e San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto sono giunti gli uomini del locale commissariato di polizia.La manifestazione di oggi alle ultime prese di posizione dell'azienda è la risposta dei lavoratori con il presidio realizzato davanti ai cancelli del sito produttivo ed il blocco contestuale della circolazione stradale sulla trafficata provinciale - via dei Normanni - che vi passa davanti. «Le istituzioni - spiega Michele Gaglione, delegato rsu della Flai-Cgil - si sono impegnate per dare alla Doria tutto ciò di cui aveva bisogno affinchè restasse; penso per esempio al Comune di Acerra, che ha dato disponibilità all'azienda per un terreno di 100mila metri quadrati che potrebbe essere utilizzato per attività produttive. Ma la Doria continua a dire che vuole prima chiudere l'attività, poi si vedrà». Sono 62 i lavoratori della Doria di Acerra, una ventina quelli dell'indotto. La Doria arrivò ad Acerra tre anni e mezzo fa dopo aver rilevato il sito dal Gruppo Pafial. «Lo scorso anno la Regione - spiega Gaglione - stanziò per la Doria 24 milioni di euro, ma l'azienda ha deciso di dirottarli per ammodernare gli stabilimenti di Sarno, Fisciano e Angri. L'azienda ha uno stabilimento anche a Parma, dove ha previsto un investimento di 50 milioni di euro che servirà anche a realizzare una terza linea produttiva, che poi è quella di Acerra; per il nostro stabilimento, che è qui da oltre 50 anni, invece ha previsto solo la chiusura».