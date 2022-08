Dorita Delle Donne, la lista dei desideri della giovane donna che combatte contro il cancro

Una sorpresa da parte della compagna Ester. Per festeggiare i suoi 33 anni, sorridendo, e leggendo la sua lista dei desideri. In attesa di una raccolta fondi utile alle cure sperimentali di cui ha bisogno la ragazza di origine gragnanese che abita a Londra da anni.

Dorita Delle Donne festeggerà il compleanno il 5 settembre prossimo, spiega Ester Ferraioli: «Vorrei farle una sorpresa - racconta la giovane - per farla sorridere e augurare altri compleanni felici e in buona salute. Perciò ho pensato ad una lista dei desideri per chi potrà aiutarci».

Tanti i punti della lista. In primis guarire dal cancro e avere accesso a possibili interventi o terapie sperimentali tempestive per la remissione. Poi medicinali, integratori, trasporti da e per l'ospedale. Avere il supporto dei familiari a Londra dove affrontano tutto da sole.

Poi la giovane vorrebbe viaggiare alla scoperta di nuovi posti come Cappadocia, Parigi, Indonesia, Giappone e vedere le otto meraviglie del mondo. Andar almeno ad un concerto musicale di uno dei suoi cantanti preferiti: Ed Sheeran, Beyonce, Rihanna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Britney Spears. Andar a mangiare in uno dei ristoranti dei desideri a Londra come Kitchen table, Petrus, Le Gavroche, Core by Clare Smyth, Club Gascon. Provare uno sport estremo come il bungee jumping, lo skydiving, e il parachuting. E infine vedere l’aurora boreale.