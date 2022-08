Dorita Delle Donne, rubati i fondi raccolti in chiesa: la denuncia del parroco di Gragnano

Rubati in chiesa i soldi per far curar Dorita Delle Donne. La denuncia è del parroco della chiesa del Corpus Domini a Gragnano, don Emanuele Rosanova che anche sui social racconta dell'atto ignobile e spregevole. «I fondi servono a dar una speranza a Dorita, di cui conosciamo lo stato di salute, ma con la chiesa aperta qualcuno è entrato ed ha portato via i soldi».

Uno sfogo social che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, impegnati in una raccolta fondi internazionale.

Dorita è infatti una giovane gragnanese che vive a Londra da anni che combatte contro un raro tumore e ha bisogno di cure sperimentali fra l'America e Israele.