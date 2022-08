La solidarietà per Dorita Delle Donne non si ferma. Lo dice a gran voce il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, dopo il furto avvenuto nella chiesa del Corpus Domini, denunciato dal parroco don Emanuele Rosanova. Un gesto ignobile come hanno detto tutti, ai danni della giovane donna che vive a Londra e lotta contro un cancro inoperabile in attesa di altre cure sperimentali.

APPROFONDIMENTI IL CASO Dorita Delle Donne, rubati i fondi raccolti in chiesa: la denuncia... LA SOLIDARIETÀ Dorita Delle Donne, cena di beneficenza a Gragnano: «Sostenete... APPELLO DISPERATO Dorita Delle Donne colpita da un tumore non operabile:...

«Dico basta e lo dico a gran voce», scrive il primo cittadino sui social. «Gesti spregevoli come quello del furto dei fondi raccolti per Dorita Delle Donne, che sta combattendo un carcinoma, non possono restare impuniti. Invito i preposti a sporgere immediatamente denuncia alle forze dell’ordine e di collaborare con loro affinché si giunga quanto prima al colpevole. L’ignobiltà di uno non infangherà la generosità di tanti ma questi esecrabili atti vanno perseguiti con ogni mezzo. Ai cittadini, invece, chiedo lo sforzo di un ulteriore segno di solidarietà per Dorita. Sono certo che Gragnano come sempre risponderà in maniera esemplare. Forza Dorita, non mollare!».