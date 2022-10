Dorita Delle Donne, ultima chemio rossa e remissione del 50%: «Voglio vincere io»

Ultima chemio rossa per Dorita Delle Donne. La giovane di Gragnano che vive a Londra da anni, e combatte contro un tumore raro annuncia sui social con entusiasmo che la terapia sta cominciando a dare i suoi frutti con la remissione del 50% del suo male. E ringrazia quanti la sostengono, anche economicamente, e l'accompagnano in questo percorso medico così faticoso e doloroso.

«Oggi mi sottoporrò all’ultima chemio rossa e poi finalmente un po’ di pausa dalle terapie per evitare di sovraccaricare l’organismo di una quantitá di sostanze nocive superiore a quella consentita e sopportabile, e giusto il tempo di ripulirsi un po’ (da 1 ad un massimo di 3 mesi dipende se il tumore rimane stabile o avanza) e si inizierá la tanto attesa terza linea di trattamento. Spero tanto al prossimo giro si possa ottenere la tanto sperata remissione totale-scrive la trentenne sui social-questa linea come potete immaginare ha comportato una lunga lista di effetti collaterali ed i tempi di recupero diventavano sempre piu lunghi. Ammetto non sia stato facile, ma siamo arrivati all’ultima infusione e sono, in un qualche modo, felice. Felice della remissione ottenuta (circa 50%), felice di aver avuto la mia compagna sempre al mio fianco, felice di avere ora anche la mia mamma qui con me a supportarmi, felice di aver ricevuto il vostro amore e affetto, felice di esser riuscita a sopportare dolori lancinanti e aver scoperto che i limiti sono superabili, felice di esser qui, ogni singolo giorno é un dono. Voglio vincere io, lo voglio con tutte le mie forze per me, per chi mi ama e tutti coloro che mi stanno supportando tramite la raccolta fondi e moralmente. La vostra vicinanza é stata ed é fondamentale in questo percorso. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno deciso di stare al mio fianco in questo percorso e combattere con me. Tra le mie esultanze preferite direi che un riferimento a livello calcistico del mio Napoli non poteva mancare. Con amore,

Dorita ❤️

Ps In questo link trovate racchiusa la mia storia, le pubblicazioni giornalistiche ed i vari metodi per supportarmi: https://linktr.ee/regaliamounfuturoadorita».