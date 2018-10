Dossier-denuncia su alveo Camaldoli, il sindaco di Pozzuoli: «Uno scempio»

Un dossier denuncia è stato presentato dal comune di Pozzuoli sullo stato di degrado dell'alveo dei Camaldoli e su altri canali pluviali che sfociano sul litorale domizio. «A Licola è uno scempio continuo. Pozzuoli è stanca delle inadempienze degli altri comuni! - ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia nel presentare il dossier -. Sono anni che denunciamo ma le cose non cambiano. L'alveo dei Camaldoli e tutti i canali pluviali che confluiscono nella stessa foce continuano a vomitare sistematicamente rifiuti sulla spiaggia di Licola, soprattutto dopo abbondanti piogge». Il fenomeno risulta quanto mai «increscioso» e appare senza soluzioni. Pertanto l'amministrazione comunale ha realizzato il dossier fotografico per evidenziare lo stato di degrado e lo scempio che si verifica sulla spiaggia di Licola. Detriti, bottiglie e pezzi di plastica, tronchi, pneumatici, guaine bituminose, animali morti, elettrodomestici e finanche carcasse di auto che intasano i canali e invadono l'arenile determinando una condizione igienico-sanitaria ad alto rischio per cittadini e bagnanti. «Chiediamo un intervento immediato e concreto a tutti i comuni attraversati dai canali, che sono inadempienti - è la soluzione che ha prospettato Figliolia -. Occorre il monitoraggio continuo su tutta la rete dei canali per individuare scarichi di emergenza e troppo pieni non manutenuti. È essenziale rimuovere le sedimentazioni e liberare le occlusioni determinate da sversamento e deposito di rifiuti e materiali di risulta da parte dei criminali ambientali». Non solo, viene auspicato «il ricalcolo della sezione idraulica dell'alveo dei Camaldoli, non più idonea a sopportare le portate meteoriche di tipo monsonico». Nel caso perduri il disinteresse dei comuni interessati , Pozzuoli chiederà l'ausilio alla Regione Campania. I comuni attraversati dai canali sono Giugliano, Quarto, Marano, Villaricca, Calvizzano, Qualiano e Napoli. Il comune di Pozzuoli ha messo in campo il telerilevamento per accertare qualsiasi tipo di malfunzionamento. Inoltre, ha informato l'assessore all'ambiente, Fiorella Zabatta : «Stiamo pensando di realizzare sistemi fognari per portare a mare le acque meteoriche attraverso condotte sottomarine che sfociano ad oltre 150 metri dalla spiaggia, con un rapporto di diluizione molto alto, pari a 50 a 1», in maniera da ridurre la portata sull'alveo dei Camaldoli.

Giovedì 25 Ottobre 2018, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA