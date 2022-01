Dove fanno i vaccini a Napoli? Ecco date e orari, Mostra d'Oltremare e Capodimonte aperti fino alle 20

«Proseguiamo con decisione nel nostro impegno, ancor più oggi che la richiesta di vaccinazione da parte degli utenti è nuovamente sostenuta. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di poter contribuire in modo significativo alla campagna vaccinale, e ancora oggi consentiamo a chiunque ne abbia diritto di accedere ai nostri hub senza alcuna prenotazione»: così il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, annunciando novità e ampliamenti a partire da domani nella rete dei centri vaccinali.

La Fagianeria di Capodimonte sarà aperta ogni giorno dalle 9 alle 20 per i vaccinandi dai 12 anni in poi; idem la Mostra d'Oltremare lunedì, martedì, giovedì e venerdì prossimi, mentre mercoledì, sabato e domenica (sempre dalle 9 alle 20) sono giorni riservati nell'hub di Fuorigrotta alla fascia d'età 5-11.

Accanto ai grandi hub vaccinali, ci sono i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dei medici di medicina generale nonché presso i pediatri di libera scelta.

«Nelle ultime settimane la richiesta di vaccinazione è aumentata, anche nella fascia dai 5 agli 11 anni stiamo riuscendo a convincere molti genitori dell'importanza e della sicurezza del vaccino. Sin dall'avvio della campagna vaccinale abbiamo fatto tutto il possibile per rispondere alle richieste del territorio - dice Verdoliva - spero che i cittadini lo comprendano e ci aiutino con comportamenti responsabili e un pò di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa». L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia e l'Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 - 11: il numero 800.95.44.27, è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico sostegno psicologico già attivo dal mese di ottobre, anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5-11».

«Il servizio - conclude Verdoliva - nasce per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti».

Anche negli istituti scolastici aderenti alla campagna vaccinale si tengono incontri informativi ai quali possono accedere i genitori.