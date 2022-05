Napoli, i dieci distributori di benzina più economici: prezzi più alti rispetto ad aprile

Lo scorso 2 maggio il governo ha dato il via libera alla proroga del taglio alle accise sui carburanti - originariamente stabilito per il mese di marzo, pari a 25 centesimi di euro -, che si allunga così all'8 luglio. Esultano gli automobilisti e motociclisti italiani, ma consultando i dati forniti dall'osservatorio del Mise si nota già un leggero ma significativo aumento dei prezzi della benzina. Se a Napoli, ad aprile, era possibile fare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati