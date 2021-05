Dove si fanno i vaccini in Campania? Apre il nuovo hub di Capodichino: «Fino a seimila dosi al giorno»

È stato inaugurato questa mattina nell'hangar Atitech a Capodichino l'hub vaccinale più grande del Mezzogiorno. Uno spazio che comprende 32 box vaccinali e 14 per l'accettazione in cui, secondo l'Asl Napoli 1, potranno essere somministrate 6.000 dosi al giorno in condivisione con le Asl Napoli 2 e 3. Un nuovo centro, di 10mila metri quadrati, allestito in poco tempo e che potrà dare alla regione lo slancio necessario per raggiungere l'obiettivo posto dal governatore De Luca: l'immunizzazione della città di Napoli entro il mese di luglio.

«Ci stiamo muovendo in un contesto di grande difficoltà – afferma il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca – ma mancano i vaccini. Siamo sotto almeno di 200.000 dosi in base alla percentuale della popolazione, ma nonostante questo siamo all'avanguardia in Italia. Da oggi in poi – e questo va detto a tutti i cittadini – quello che accadrà dipende da noi e dal nostro senso di responsabilità. Le scene che abbiamo visto in questo fine settimana ci devono preoccupare».

Grande soddisfazione anche da parte del presidente di Atitech Gianni Lettieri e del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che esprimono fiducia verso l'obiettivo dell'immunizzazione dei cittadini napoletani. «Abbiamo dato questo hangar alla Regione – affermano Lettieri e Verdoliva – ed è stato un grande lavoro. Tutto è stato allestito in soli 15 giorni e ne siamo contenti. Siamo convinti che se arriveranno i vaccini gli obiettivi potranno essere rispettati nei tempi previsti. Qui oggi abbiamo convocato duemila persone e domani 3.500, ma questi numeri sono necessari per capire in che modo gestire almeno seimila persone al giorno».

Un grande lavoro insomma che vede coinvolte almeno 150 unità lavorative delle tre aziende sanitarie.

Tra gli altri vaccinati oggi, anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «Oggi mi sono vaccinato – afferma il primo cittadino – perché è arrivato il mio turno. Ribadisco che è importante che tutti lo facciano e con il massimo della serenità. È fondamentale farlo per se stessi ma soprattutto per gli altri».