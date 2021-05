Vaccini a Napoli, file interminabili da Capodichino alla Mostra d'Oltremare: «Orari non rispettati»

Folla, assembramenti e ore di attesa per vaccinarsi. È nero il bilancio della giornata di ieri per i candidati all'immunità che hanno trascorso all'esterno dei due maggiori hub napoletani, dalle 3 alle 4 ore di tempo prima di poter varcare l'ingresso. Il forte rallentamento rispetto all'orario delle convocazioni, però, non ha scoraggiato i napoletani che, loro malgrado, si sono accalcati negli spazi allestiti esternamente alla Mostra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati