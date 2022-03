Draghi a Napoli, i disoccupati: ​«No alle armi, sì al lavoro»

«Aumentano le tasse, dimezzano i salari. Coi nostri soldi pagate i militari» è questo il coro che cantano questa mattina alcuni manifestanti del Movimento disoccupati 7 novembre che hanno raggiunto, già dalle dalle 6 e 30, l’esterno del Maschio Angioino, invadendo la zona rossa istituita per la visita del presidente del consiglio dei ministri in città. Circa un centinaio gli antagonisti che hanno affisso uno striscione all’esterno del Castel Nuovo: “No armi, si lavoro”. Successivamente il gruppetto di manifestanti, allontanato dalla zona rossa, si è spostato raggiungendo, a suon di cori, piazza Municipio, dove sono attesi per questa mattinata altri antagonisti.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Draghi a Napoli, la protesta dei disoccupati I CONTI PUBBLICI Draghi a Napoli per la firma del patto, il Comune evita il crac.... LA PROTESTA Patto per Napoli, striscione di protesta del comitato Vele Scampia... I LAVORI Draghi a Napoli, pronto il restyling delle fioriere in piazza...

Alle 11 è previsto l'arrivo del premier Mario Draghi che firmerà, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il patto per la città, all’interno del Maschio Angioino. Presidiato per l’occasione da numerosi agenti in tenuta anti sommossa. Si tratta di un accordo di 1,2 miliardi di euro per il Comune partenopeo che rientra nell'ambito della ripartizione dei fondi destinati ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane: Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo. Un accordo che potrebbe essere una boccata d’aria fresca per il debito comunale che oggi tocca la soglia dei 5 miliardi.