Draghi a Napoli, contestazione al rione Sanità: disoccupati e movimento 7 novembre

In pochi, ma rumorosi i contestatori del premier Mario Draghi alla Sanità dopo la sua visita nella basilica di Santa Maria. Da un lato i disoccupati organizzati, dall’altro un altro gruppo del collettivo 7 novembre che protestava contro l’aumento per le spese militari e le armi inviate in Ucraina per contrastare l’invasione russa.

All’uscita dalle catacombe di San Gaudioso il premier ha salutato giornalisti e gli stessi contestatori senza neppure farsi scalfire dalle urla.

Dopo la visita il premier si è recato nella pizzeria di Concettina ai Tre Santi per una pausa a base di margherita.