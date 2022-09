Dramma a Marano, suicida ucraino di 35 anni ospitato da una famiglia

Suicida in casa 35 enne ucraino residente da qualche tempo a Marano. Il giovane, ospitato da una famiglia di via San Rocco, popolosa frazione periferica della città, è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitazione in cui alloggiava.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Marano, l'uomo si è tolto la vita impiccandosi. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma e i mezzi di soccorso, che non hanno potuto far altro che contastare il decesso del 35 enne. Sempre secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo si sia impiccato con una corda dopo aver avuto una lunga conversazione telefonica.