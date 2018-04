Dramma nella cava di sabbia nel Nolano: muore autotrasportatore

Martedì 10 Aprile 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 10:09

CASAMARCIANO - Tragedia nella cava. Ieri mattina un 58enne è morto all’interno della cava di località Olivella, al confine tra Casamarciano e Tufino. L’uomo, Giuseppe C. di Barano d’Ischia, autotrasportatore, era arrivato nel Nolano per effettuare un carico di sabbia insieme ad un collega. Intorno alle 7,40 il dramma: il 58enne si è accasciato al suolo improvvisamente ed è morto. Inutili i soccorsi, il camionista è stato colto da infarto fulminante.Sul posto i carabinieri della stazione di Schiava, coordinati dal maresciallo Giuseppe Tranchese, personale dell’Asl Na3 e gli agenti della Polizia locale di Casamarciano. La salma è stata sequestrata e trasportata al Secondo policlinico di Napoli per consentire lo svolgimento dell’autopsia. Sono in atto accertamenti della Procura di Nola per verificare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.