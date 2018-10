â€‹Dramma nel Napoletano, autista muore schiacciato dal suo camion

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 19:01

Si chiama Renato Finelli l’autista che ha perso la vita a Poggiomarino, schiacciato dal suo stesso camion. L’uomo, 58 anni, nativo di Forino (in provincia di Avellino) ma residente ad Angri, in provincia di Salerno lavorava per una ditta di Sant’Antonio Abate.Finelli si trovava in un autolavaggio in via Ceraso e stava attendendo che gli operai lavassero il suo mezzo. Ad un certo punto, prima che l’autoarticolato venisse lavato, si è adagiato sotto la motrice del camion, verosimilmente perché si è accorto di un guasto alla pompa di sollevamento: la motrice si è abbassata improvvisamente e l’uomo è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118, accorsi sul posto dopo la chiamata del personale dell’autolavaggio.Insieme al personale medico, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato una serie di rilievi. I militari hanno ricostruito la dinamica dell’incidente ed hanno verificato la documentazione del camion e della stessa ditta di autolavaggio, risultata completamente in regola. Sono in corso comunque ulteriori indagini, disposte dal pm di turno della procura torrese.