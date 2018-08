Dramma della solitudine, pensionato trovato morto dopo una settimana

Domenica 19 Agosto 2018, 12:54

COMIZIANO - Era lì da una settimana. Nel suo letto, unico compagno della sua vita solitaria. E lì lo hanno trovato i carabinieri della stazione di Cicciano, agli ordini del comandante Giuseppe Giudice. Vincenzo Vitale, 82 anni, celibe, di Comiziano, giaceva senza vita col capo ancora adagiato sul cuscino. Un'immagine terribile e angosciante, che ha richiamato i drammi della solitudine che sembrano impossibili in un Comune di poche anime come Comiziano, eppure possono esplodere nella loro tragica realtà. Da sette giorni non si avevano più tracce del pensionato, che sembrava essersi volatilizzato, e qualcuno dei vicini si è preoccupato per la lunga assenza di quel vecchietto tranquillo e taciturno, decidendo infine di avvisare i militari dell'insolita assenza di un uomo che da anni aveva una consolidata e serena routine quotidiana.Quando sono arrivati nell'abitazione al primo piano di uno dei più piccoli paesi della provincia di Napoli con i suoi mille e 800 abitanti, gli uomini dell'Arma lo hanno trovato con indosso una tshirt e un paio di pantaloncini, i vestiti con cui si era preparato per la notte, l'ultima. L'uomo, 82 anni, era in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima ricostruzione Vincenzo Vitale sarebbe deceduto per cause naturali anche se la Procura di Nola ha disposto l'esame autoptico. Solo quando la salma sarà liberata, si potrà pensare ai funerali del povero Vincenzo. Sotto choc Comiziano, piccolo mondo in cui tutti sembrano vicini, e invece sono lontanissimi.