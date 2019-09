Venerdì 20 Settembre 2019, 17:41

Dramma della solitudine a Marano. Un uomo di 80 anni è deceduto, con ogni probabilità a causa di un malore, in un appartamento di via Cristoforo Colombo, nel centro della città. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati da una segnalazione, e i carabinieri della locale Compagnia. I pompieri hanno dovuto forzare una finestra per riuscire ad entrare nell'appartamento. Purtroppo l'uomo, al momento dell'arrivo dei soccorsi, era già deceduto e, almeno secondo una prima ricostruzione, già da diverse ore. Il corpo dell'anziano, privo di vita, è stato trovato sul pavimento del bagno. Caos e traffico in titl in tutte le arterie limitrofe.