«Drinking mania», bufera sul sindaco che beve su Facebook

La «drinking challenge mania» arriva pure a Cicciano, tranquillo paese di 12mila anime alle porte di Nola: il sindaco,, accetta la sfida, si riprende con il telefonino mentre consuma cinque cicchetti, pubblica tutto su Facebook e finisce nella bufera. Lo accusano di aver spronato gli altri a bere, ad alzare il gomito e soprattutto di aver contribuito a trasformare il comune che amministra in un paese di ubriaconi. «Non è bello - scrive qualcuno sui social - che una persona che rivesta il ruolo di primo cittadino partecipi a un gioco simile. L'esempio che offre soprattutto ai giovani non è dei migliori». La polemica ha lasciato Facebook per approdare su watshapp con un giro vorticoso di messaggi vocali. C'è anche chi ne ha invocato le dimissioni e chi, come la consigliera cinquestelle, si è rivolta al prefetto e alle forze dell'ordine «per far rimuovere il video dai social» perché «si tratta di un messaggio diseducativo e pericoloso, a maggior ragione quando a lanciarlo è un sindaco. Corrado - conclude la consigliera di opposizione - non ha il senso delle istituzioni e per me si deve dimettere». Dopo aver accettato la challenge Giovanni Corrado ha sfidato, come prevede la catena di Sant'Antonio virtuale, altre cinque persone facendo i nomi di amministratori locali, ma non risulta che abbiano accettato tutti.Il video in cui il sindaco sorseggia rucolino è in rete da due giorni. Ieri mattina poi è stato lui stesso a pubblicare una sorta di chiarimento. Ed è passato al contrattacco. «Sono stato equivocato - dice Corrado - perchè il mio obiettivo era esattamente il contrario. Volevo far capire che non bisogna esagerare e infatti l'ho specificato anche nel video. È evidente - dice riferendosi a chi lo ha criticato - che si tratta di accuse in malafede che rispedisco con decisione al mittente. In vita mia non mi sono mai ubriacato». La clip incriminata è stata dunque accessoriata da un lunghissimo post dove il primo cittadino chiarisce: «Come si può ben vedere verso all'interno del bicchierino una quantità minima, se non irrisoria, di amaro per far finta di partecipare al gioco. Sono un padre di famiglia prima di essere sindaco e le frasi che ho pronunciato rivolgendomi al più giovane degli amministratori menzionati sono state un monito verso gli adolescenti che tra l'altro ho richiamato all'ordine per certe abitudini da sabato sera che vanno ben oltre quello che si può fare in un video del genere. Chi mi attacca è un falso moralista perchè io do l'esempio tutti i giorni».La social giustificazione di Giovanni Corrado, 34 anni, sindaco dal 2018, eletto con una civica di centro, odontoiatra di professione è stata apprezzata dai suoi follower che hanno commentato con messaggi di incitamento e di solidarietà. Qualcuno non senza una punta di ironia: «Sindaco fai una cosa - ha scritto Carla - prendi un bicchiere e brinda alla loro salute». La drinking challenge è partita da Instagram e rapidamente è diventata virale spopolando poi anche su Facebook dove il target di utenti ha un'età media più alta. Non a caso il guanto di sfida raccolto dal sindaco, invitato a non spezzare la catena, è in generale oggetto di polemiche che travalicano i confini di Cicciano: da più parti si sostiene che questo tipo di giochi alimenti l'alcolismo e rappresenti un modello deteriore soprattutto tra i ragazzini stuzzicati dalle gare sui social. In Campania oltre al picco registrato a Cicciano ci sarebbe anche l'Irpinia: anche lì la gara dei 5 cicchetti ha rappresentato un modo per combattere la monotonia dell'isolamento dovuto all'emergenza coronavirus. All'inno d'Italia sui balconi e ai flash mob virtuali è stato preferito un passatempo ritenuto più «inebriante». C'è chi, come il sindaco Corrado, ha preferito il rucolino e chi invece ha innalzato davanti alla sua videocamera una schiumosa birra. Non sono mancati vini del posto e qualche superalcolico. Tra il coronavirus e le challenge sui social d'altra parte l'elemento in comune è la viralità, l'alto tasso di contagio. Per fortuna si tratta di condivisioni, ma i danni a lungo termine e soprattutto nel caso in cui si beva a prescindere dalle sfide rischiano di diventare lo stesso gravi per la salute. A Cicciano intanto la catena sembra essersi spezzata. Magari la sfida ha raggiunto altre zone ed altri sindaci.