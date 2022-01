Droga a bordo dell'auto medica intercettata dai segugi della finanza

Sbarcata al porto di Palermo, la nave di linea arrivava da Napoli. A bordo un'auto medica in servizio in una casa di riposo della provincia di Roma, i cui passeggeri, un'infermiera e un soccorritore, equipaggiati con le uniformi di servizio, si sono mostrati particolarmente nervosi alla vista dei finanzieri. Anche grazie alle unità cinofile i militari hanno trovato, nascosti all'interno del kit di pronto soccorso in dotazione al mezzo, 30,2 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e i responsabili segnalati a piede libero alla Procura di Palermo per illecita detenzione.

