Droga a domicilio sull'isola d'Ischia, 3 ragazzi accusati anche di estorsione

In carcere un 24enne di Forio e divieto di dimora nei comuni dell’isola d’Ischia nei confronti di due 24enni, di Forio e di Ischia, gravemente indiziati dei reati di spaccio e detenzione di cocaina, hashish e marijuana, nonché di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, all’esito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri. Così è emerso che la droga veniva consegnata a domicilio, su appuntamento telefonico. Non solo. Alcuni assuntori, anche mediante l’utilizzo di armi da taglio, eraano costretti a subire minacce e ritorsioni se non pagavano i debiti con i pusher. Contestata anche una rapina, avvenuta nel maggio 2022, avvenuta a seguito di un incidente stradale che aveva scatenato un'aggressione con calci e pugni, con conseguente frattura dell’ulna, giudicata guaribile in 30 giorni. Il tutto per impossessarsi e distruggere il telefono cellulare con cui la vittima aveva ripreso gli attimi immediatamente successivi al sinistro.